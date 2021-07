Wimbledon | i risultati degli ottavi di finale | Sonego si arrende a Federer | Berrettini affronta Auger-Aliassime

(Di martedì 6 luglio 2021) Foto di Ettore Ferrari / Ansa Ididisconfitto in 3 set dabatte Ivashka e affronteràai quarti, avanti anche Djokovic L’Italia torna ai quarti didopo 23 anni, ma forse chiedere una doppietta sarebbe stato troppo. Matteosupera Ilya Ivashka in 3 set (6-4 / 6-3 / 6-1) e riporta il tennis tricolore ai quarti dello Slam inglese. Lorenzofa sudare ...

Matteo Berrettini scavalca gli ottavi di finale, si lancia verso i quarti ae travalica i confini del tennis. "Ho sempre guardato la Nazionale, è una cosa che in ...grandi. Stiamo ......ad approdare ai quarti nella storia di. Giocherà contro il vincente di Hurkacs - Medvedev sospesa sul 4 - 3 del quarto set (1 - 2 per il russo testa di serie n.2 i set). Gli altri...Mentre Kate Middleton è in isolamento preventivo per un contatto covid, il principe William ne combina una grossa: fa censurare il documentario su Harry ...Matteo Berrettini scavalca gli ottavi di finale, si lancia verso i quarti a Wimbledon e travalica i confini del tennis. “Ho sempre guardato ...