La malattia di Raffaella Carrà e il riserbo d una artista che se ne va in punta di piedi

(Di martedì 6 luglio 2021) Stentano a credere a quello che è successo anche i vicini di casa dia Roma. Non vogliono rilasciare interviste, sconvolti dal dolore per questa notizia ma allo stesso tempo spiegano che sapevano ben poco di questa. Nessuno si aspettava di non rivederla a Roma nella sua casa. Alcuni pensavano che fosse all’Argentario, dove passava molto tempo nella sua amatissima casa. E invecestava affrontando in silenzio, lontana dal clamore mediatico, la sua. Erano davvero pochissime le persone a sapere che non stava bene, basterebbe pensare al fatto che si credeva di poterla ...

Spread the love La morte diCarrà , la cui notizia è arrivata come un fulmine e ciel sereno, ha lasciato davvero il mondo sconvolto. Nulla si sapeva della sua, della sua sofferenza e dei suoi ultimi giorni ...Carrà è stata stroncata per un cancro ai polmoni definito 'devastante'. Erano talmente pochi a sapere della suache solo la scorsa settimana, in occasione della presentazione dei ...E' morta Raffaella Carrà. "Raffaella ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre". Con qu ..."Raffaella Carrà l’ho conosciuta una ventina di anni fa ... ricorda così la popolarissima ballerina e soubrette scomparsa ieri in seguito a una malattia. La circostanza risale ai primissimi anni ...