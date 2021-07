Banca non eroga mutuo per completare scuola e sindaco la occupa (Di martedì 6 luglio 2021) L'istituto Bancario non eroga il mutuo ad un comune ed il sindaco occupa l'aula consiliare della stessa Banca. Accade a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 6 luglio 2021) L'istitutorio nonilad un comune ed ill'aula consiliare della stessa. Accade a Buonabitacolo, in provincia di Salerno. Il primo cittadino, Giancarlo Guercio, ...

Advertising

SirDistruggere : “Il Cristo al Pride è scandaloso e sacrilego!” Già, Cristo al Pride non ci sarebbe andato mai. Certamente avrebbe p… - agro24tw : Esemplare. Banca non eroga mutuo per completare scuola e sindaco la occupa - io_sonoio_ : Infatti quello del contratto si chiama Sergio da francisca e banca francese e da chi chiudevano e non potevano fing… - Frankhell76 : @sjcarjo1 @ilgiornale A proposito di non poter ritirare i soldini in banca, con la destra non è successo. È success… - AMAS66086910 : @roberto_g76 @Lorenzo_effe @Socrate34020624 @matteosalvinimi È vero. Basta non lavorare non avere niente in banca… -