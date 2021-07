Aeroporto di Bologna, a giugno 327 mila passeggeri (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese di giugno i passeggeri complessivi transitati per l’Aeroporto di Bologna sono stati 327.244, dato non confrontabile con il livello del giugno del 2020 (che registrò poco più di 35 mila passeggeri) e ancora distante rispetto ai valori del 2019 (-62,1%). Nel sesto mese dell’anno, i passeggeri su voli nazionali sono stati 155.267 (-12,4% su giugno 2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 171.977 (-75% su giugno 2019). I movimenti aerei sono stati 3.156 (-51,7%), mentre le merci ... Leggi su quifinanza (Di martedì 6 luglio 2021) (Teleborsa) – Nel mese dicomplessivi transitati per l’disono stati 327.244, dato non confrontabile con il livello deldel 2020 (che registrò poco più di 35) e ancora distante rispetto ai valori del 2019 (-62,1%). Nel sesto mese dell’anno, isu voli nazionali sono stati 155.267 (-12,4% su2019), mentre quelli su voli internazionali sono stati 171.977 (-75% su2019). I movimenti aerei sono stati 3.156 (-51,7%), mentre le merci ...

Turismo, IF presenta il bilancio: 'Nel 2021 salto di qualità nell'attività di commercializzazione' ... come dalle importanti sinergie con le Dmc (Destination Management Company) Bologna Welcome, Modenatur, Ravenna Incoming e la nuova InRomagna presso l'Aeroporto di Forlì e la società Il Treno di ...

