Uomini e Donne, Luisa Anna Monti: "Ho un tumore". Rinviato il matrimonio con Salvio Calabretta (Di lunedì 5 luglio 2021) Si sarebbero dovuti sposare presto ma lei ha scopert0 di avere un tumore. Parliamo di Luisa Anna Monti e Salvio Calabretta, volti noti del Trono Over di Uomini e Donne. A dare la notizia è stata lei stessa a Uomini e Donne Magazine: "In questo momento è come se stessi camminando sui carboni ardenti: ho da poco scoperto di avere un tumore Entrambi i miei genitori sono morti di cancro, mio padre cinque mesi fa e mia madre quando ero ancora una ragazzina, e io stessa ho avuto anni fa un ...

