Si fa un buco nei pantaloni per fare sesso con un detenuto | condannata 26enne guardia carceraria

Ha fatto sesso con un detenuto nonostante le regole del carcere lo vietassero in modo tassativo: per questo una giovane di 26 anni, Tina Gonzalez, è stata condannata poco più di un anno dopo il suo ...

Tina, secondo le ricostruzioni dei media americani, si sarebbe fatta unpantaloni per poter fare sesso con uno dei prigionieri , sotto gli occhi di altri 11 detenuti nella prigione della ...Un esempio esplicativo di quel che potrà succedere velocementeprossimi anni. Thompson ipotizza ...alla prima rilevazione di due eventi di onde gravitazionali prodotte dalla fusione di unnero ...Ha fatto sesso con un detenuto nonostante le regole del carcere lo vietassero in modo tassativo: per questo una giovane di 26 anni, Tina Gonzalez, è stata condannata poco più di un ...Tina Gonzalez ha iniziato a lavorare come funzionario correzionale dello sceriffo della contea di Fresno nel settembre del 2016. Si è dimessa dal suo lavoro ...