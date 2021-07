Morta Raffaella Carrà, il ricordo di Maria De Filippi: 'Una come lei non muore mai' (Di lunedì 5 luglio 2021) Morte Raffaella Carrà, il ricordo di Maria De Filippi: 'Una come lei non muore mai'. La conduttrice dopo aver appreso della e collega tramite il profilo ufficiale di Amici. La De Filippi non ha mai ... Leggi su leggo (Di lunedì 5 luglio 2021) Morte, ildiDe: 'Unalei nonmai'. La conduttrice dopo aver appreso della e collega tramite il profilo ufficiale di Amici. La Denon ha mai ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - MediasetTgcom24 : E' morta Raffaella Carrà: aveva 78 anni #raffaellacarrà - _Valealizzi_ : RT @acciokindness: No scusate in che senso è morta Raffaella Carrà? Non ci posso credere, io la vedevo un po' come la Regina Elisabetta: im… -