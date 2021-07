E' morta Raffaella Carrà Unica | inimitabile | con quella sua travolgente risata

(Di lunedì 5 luglio 2021) E’. «ci ha lasciati. E’ andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibilee il suo straordinario talento risplenderanno per sempre»....

Showgirl, cantante, ballerina, attrice e conduttrice televisiva, artista di fama internazionale,Carrà si è spenta alle ore 16.20. L'annuncio di Sergio Iapino: 'È andata in un mondo ...Carrà . 'ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre'. Con ...Poliedrica artista, showgirl, cantante, ballerina, attrice, conduttrice televisiva, la notizia scuote all'improvviso i media e il Paese ...È morta Raffaella Carrà. « Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario ...