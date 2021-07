È morta Raffaella Carrà, la regina della TV aveva 78 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) Raffaella Carrà è morta a 78 anni, oggi pomeriggio. A dare la tristissima notizia Sergio Japino «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Nel comunicato diffuso alle agenzie si legge: «Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 5 luglio 2021)a 78, oggi pomeriggio. A dare la tristissima notizia Sergio Japino «ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Nel comunicato diffuso alle agenzie si legge: «si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempoattaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia. Una forza inarrestabile la sua, che l'ha imposta ai vertici dello star ...

Advertising

repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - TgLa7 : E' Morta Raffaella Carrà - Corriere : ???? ULTIM'ORA - È morta Raffaella Carrà - littlemixftlodo : RT @LokiSnape: MA IN CHE SENSO È MORTA RAFFAELLA CARRÀ no raga no vi prego, doveva condurre l'Eurovision 2022 in Italia no raga ho il cuore… - EnzaRusso18 : RT @acciokindness: No scusate in che senso è morta Raffaella Carrà? Non ci posso credere, io la vedevo un po' come la Regina Elisabetta: im… -