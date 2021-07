Papa Francesco ricoverato | sarà operato oggi Stenosi diverticolare del colon

Advertising

TgLa7 : ????PAPA FRANCESCO RICOVERATO AL GEMELLI PER INTERVENTO CHIRURGICO???? - virginiaraggi : Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. - Corriere : Papa Francesco ricoverato al Gemelli per un intervento chirurgico - luigi20038487 : @TgLa7 Papa Francesco è un uomo forte ha ancora molto da fare e dire si riprenderà velocemente per tutti noi. Auguri di cuore - SARDASEU : RT @virginiaraggi: Rivolgo un pensiero a Papa Francesco da parte di tutta la città di Roma. Auguri di pronta guarigione. -

Ultime Notizie dalla rete : Papa Francesco

è ricoverato all' ospedale Gemelli di Roma per un intervento chirurgico. La notizia viene rilanciata dall'agenzia Adnkronos e quindi battuta anche dall'Ansa che parla di "intervento ...'Sono lieto di annunciare che dal 12 al 15 settembre prossimo, a Dio piacendo, mi recherò in Slovacchia per fare una visita pastorale'. Lo ha dettoall'Angelus. 'Il pomeriggio prima - ha spiegato ancora - concelebrerò a Budapest la messa conclusiva del Congresso eucaristico ...ROMA (ITALPRESS) – “Santità, atterrato a Parigi per la Visita di Stato che mi accingo a iniziare nella vicina e amica Francia, ho appreso del suo ricovero al Policlinico Gemelli. L’affettuoso pensiero ...Supporto da parte del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il Santo Padre, Papa Francesco, ricoverato al Gemelli di Roma per un’operazione chirurgica. Nonostante gli oneri ...