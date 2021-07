LIVE Tour de France 2021, tappa di oggi in DIRETTA: inizia il Col du Pré! Higuita, Quintana, Hamilton e O’Connor in testa (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.03 Woods riprende i primi. Il gruppo di Alaphilippe è a 1’45” da questi corridori, mentre il gruppo maglia gialla è a 6’35”. 15.00 Woods ha staccato Poels e si sta riportando tra i primi quattro. 14.57 Mancano 76 chilometri all’arrivo. Sta per iniziare il Col du Pré per i primi. 14.54 O’Connor riprende i primi tre, Poes e Woods fanno più fatica. 14.53 Higuita, Quintana e Lucas Hamilton sono in testa. Poi ci sono Poels, Woods e O’Connor. 14.52 Higuita sta ricucendo su ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.03 Woods riprende i primi. Il gruppo di Alaphilippe è a 1’45” da questi corridori, mentre il gruppo maglia gialla è a 6’35”. 15.00 Woods ha staccato Poels e si sta riportando tra i primi quattro. 14.57 Mancano 76 chilometri all’arrivo. Sta perre il Col du Pré per i primi. 14.54riprende i primi tre, Poes e Woods fanno più fatica. 14.53e Lucassono in. Poi ci sono Poels, Woods e. 14.52sta ricucendo su ...

