Lasagna di melanzane impanate di Benedetta | leggera e gustosa La cena light buona sempre

Leggi su cityroma

(Di domenica 4 luglio 2021) . Una versione moltodella parmigiana di. Un piatto estivo, dato che lecrescono maggiormente in questo periodo, e fresco. Non fritto, cotto al forno, un piatto quindi a basso contenuto calorico. La ricetta ce la proponeParodi, gli ingredienti sono davvero pochi. Diciamo che non è una pietanza che può essere consumata in spiaggia, ma per un pic nic all’aria aperta, magari sotto una pineta ( stando attenti alle pigne che cadono) o in un bosco, può essere l’ideale. Questa pietanza può infatti essere anche consumata fredda. Leggi anche–>Crostoni con prosciutto crudo e fichi ...