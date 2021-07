"I vaccini abbatteranno anche le varianti. E siamo vicini all’immunità di gregge"

Advertising

Sono al momento sei i casi di variante Delta tra Firenze città e provincia. Nessuno ha sintomi gravi, e questo è ciò che più conta. Uno di loro aveva completato il ciclo vaccinale e dunque non ha ...Sono al momento sei i casi di variante Delta tra Firenze città e provincia. Nessuno ha sintomi gravi, e questo è ciò che più conta. Uno di loro aveva completato il ciclo vaccinale e dunque non ha ...Renzo Berti, direttore della Prevenzione dell’Asl, rassicura: "Solo sei casi di Delta e con sintomi banali. La campagna funziona" ...La scelta di puntare su Cinecittà per presentare il Pnrr è esemplificativa: non so se lo abbiano fatto di proposito oppure se Freud ci ...