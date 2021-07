Mohoric ha vinto la tappa 7 del Tour de France 2021 (Di sabato 3 luglio 2021) Il settimo giorno del Tour era un viaggio di 249 chilometri attraverso la Francia centrale. Dopo una partenza in piano, negli ultimi 91 chilometri, sono state segnate 5 salite, tra cui il colle del Signal d’Uchon, i cui ultimi 1500 metri si sono trasformati in un muro con pendenza dell’11,8%. E qui il campione sloveno Mohoric ha vinto. Come ha vinto Mohoric la settiman tappa del Tour? I tentativi di istituire un’azione non hanno portato alcun risultato per molto tempo, solo dopo 40 chilometri si è staccato un gruppo, forte e numeroso, perché erano 29 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 3 luglio 2021) Il settimo giorno delera un viaggio di 249 chilometri attraverso la Francia centrale. Dopo una partenza in piano, negli ultimi 91 chilometri, sono state segnate 5 salite, tra cui il colle del Signal d’Uchon, i cui ultimi 1500 metri si sono trasformati in un muro con pendenza dell’11,8%. E qui il campione slovenoha. Come hala settimandel? I tentativi di istituire un’azione non hanno portato alcun risultato per molto tempo, solo dopo 40 chilometri si è staccato un gruppo, forte e numeroso, perché erano 29 ...

Eurosport_IT : Un traguardo che non dimenticherà mai ???? Matej #Mohoric in lacrime, con la vittoria a Le Creusot diventa il 103° c… - TheDudeHunter : RT @Eurosport_IT: Un traguardo che non dimenticherà mai ???? Matej #Mohoric in lacrime, con la vittoria a Le Creusot diventa il 103° corrido… - infoitsport : Tour de France 2021, Matej Mohoric: 'Ho vinto a Giro e Vuelta, ma questa vittoria è più importante' - infoitsport : Tour de France 2021, Matej Mohoric: 'Ha vinto a Giro e Vuelta, ma questa vittoria è più importante' - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: Un traguardo che non dimenticherà mai ???? Matej #Mohoric in lacrime, con la vittoria a Le Creusot diventa il 103° corrido… -