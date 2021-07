Fondo perduto cancellato: le novità del DL Fisco e Lavoro, ecco chi non avrà i contributi (Di sabato 3 luglio 2021) contributi a Fondo perduto 2021: tra le richieste che riceveranno esito negativo ci sono anche le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro. È quanto emerge dal DL Fisco e Lavoro, che di fatto va a cambiare l’impostazione del provvedimento. L’impatto è quindi importante tanto dal punto di vista imprenditoriale, quanto da quello fiscale. D’altra parte, il recente DL numero 99 del 2021 è intervenuto in modo drastico su diversi frangenti. Si pensi, ad esempio, alla sospensione del concorso di Stato cashback. Un atto che insieme alla cancellazione dei contributi a ... Leggi su notizieora (Di sabato 3 luglio 2021)2021: tra le richieste che riceveranno esito negativo ci sono anche le partite IVA con ricavi compresi tra 10 e 15 milioni di euro. È quanto emerge dal DL, che di fatto va a cambiare l’impostazione del provvedimento. L’impatto è quindi importante tanto dal punto di vista imprenditoriale, quanto da quello fiscale. D’altra parte, il recente DL numero 99 del 2021 è intervenuto in modo drastico su diversi frangenti. Si pensi, ad esempio, alla sospensione del concorso di Stato cashback. Un atto che insieme alla cancellazione deia ...

Advertising

FAgevolata : Provincia autonoma di Trento. Finanziamento a fondo perduto fino al 100% per investimenti non produttivi per connet… - FinanzaeFisco : On-line la Guida ai tre nuovi contributi a fondo perduto introdotti dal Decreto “Sostegni-bis” - AndreD81 : RT @CafCisl: ?? Oggi l'esperto del nostro servizio SAPI è ospite della pagina di @vivaceonline. ?contributo a fondo perduto ?proroga del con… - AndreD81 : RT @CafCisl: ?? DECRETO SOSTEGNI BIS: ecco le novità per i lavoratori autonomi relative al nuovo contributo a fondo perduto. ??Rivolgiti a @v… - MsGambardella : RT @ItaliaaTavola: #Contributo a fondo perduto alternativo: domande al via dal 5 luglio anche #online -