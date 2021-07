F1, GP Austria 2021. Max Verstappen in pole, Lewis Hamilton solo 4°! La Ferrari “sceglie” la sesta fila (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole position nel Gran Premio d’Austria di domani. L’olandese della Red Bull ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche odierne e sarà accompagnato in prima fila da uno strepitoso Lando Norris. solo quarto Lewis Hamilton. Per quanto riguarda la Ferrari, Carlos Sainz e Charles Leclerc scatteranno dalla sesta fila. La Scuderia di Maranello ha preferito rischiare l’eliminazione in Q2 (puntualmente verificatasi) piuttosto che dover partire con le soft domani. Q1 – Il primo step è più ... Leggi su oasport (Di sabato 3 luglio 2021) Sarà Maxa scattare dallaposition nel Gran Premio d’di domani. L’olandese della Red Bull ha realizzato il miglior tempo nelle qualifiche odierne e sarà accompagnato in primada uno strepitoso Lando Norris.quarto. Per quanto riguarda la, Carlos Sainz e Charles Leclerc scatteranno dalla. La Scuderia di Maranello ha preferito rischiare l’eliminazione in Q2 (puntualmente verificatasi) piuttosto che dover partire con le soft domani. Q1 – Il primo step è più ...

Advertising

SkySportF1 : Formula 1, GP Austria: Verstappen lo stratega, tiene nascosta l’arma in più #SkyMotori #AustrianGP #F1 #Formula1… - SkySportF1 : Formula 1, GP Austria le qualifiche in diretta live da Spielberg. Ora le Libere 3 #AustrianGP #SkyMotori #F1… - SkySportF1 : ?? Verstappen si riprende il 1° posto (-25 ??) ?? Una Ferrari subito dietro l’olandese IL LIVE ?… - zazoomblog : F1 Qualifiche GP Austria: Super Max in pole position - #Qualifiche #Austria: #Super #position - repubblica : F1, Gp Austria: Verstappen in pole, Hamilton quarto. Male le Ferrari -