Dopo la Delta, spaventa la variante Epsilon: “Più resistente ad anticorpi dei vaccini mRna” (Di sabato 3 luglio 2021) Science: la variante Epsilon è più resistente agli anticorpi dei vaccini di Pfizer e Moderna Una variante del nuovo coronavirus rilevata per la prima volta all’inizio di quest’anno in California, ha maggiori probabilità di eludere gli anticorpi generati dai vaccini a Rna messaggero (mRna) come quelli di Pfizer e Moderna. Lo afferma uno studio pubblicato su Science, secondo cui la variante B.1.427/B.1.429, nota come variante Epsilon, presenta tre mutazioni della proteina spike tramite cui ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021) Science: laè piùaglideidi Pfizer e Moderna Unadel nuovo coronavirus rilevata per la prima volta all’inizio di quest’anno in California, ha maggiori probabilità di eludere gligenerati daia Rna messaggero () come quelli di Pfizer e Moderna. Lo afferma uno studio pubblicato su Science, secondo cui laB.1.427/B.1.429, nota come, presenta tre mutazioni della proteina spike tramite cui ...

