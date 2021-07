Denise Pipitone, l’indiscrezione: “Nuovi indagati nel caso” (Di sabato 3 luglio 2021) . Il caso di Denise Pipitone non cessa di alimentare voci e sospetti Narrare la vicenda di Denise Pipitone, la bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, diventa sempre più difficile, perché sempre più difficile è tentare di fare un pò di luce su una storia dove le ombre sono non soltanto prevalenti, ma avvolgenti e non lasciano filtrare nulla. Il rischio è di essere ripetitivi, di regalare soltanto parole che non producono nulla di concreto e non sono di ausilio a chi, da diciassette anni, tenta disperatamente di conoscere la verità. Ti potrebbe ... Leggi su ck12 (Di sabato 3 luglio 2021) . Ildinon cessa di alimentare voci e sospetti Narrare la vicenda di, la bambina scomparsa il 1 settembre del 2004 a Mazara del Vallo, diventa sempre più difficile, perché sempre più difficile è tentare di fare un pò di luce su una storia dove le ombre sono non soltanto prevalenti, ma avvolgenti e non lasciano filtrare nulla. Il rischio è di essere ripetitivi, di regalare soltanto parole che non producono nulla di concreto e non sono di ausilio a chi, da diciassette anni, tenta disperatamente di conoscere la verità. Ti potrebbe ...

