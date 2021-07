Cinéma de la plage | a Cannes 2021 il cinema in spiaggia

(Di sabato 3 luglio 2021) Una bellissima iniziativa che farà sicuramente felici i turisti e gli addetti ai lavori che soggiorneranno adurante il festival. Quale iniziativa è stata presa? Ogni sera alle 21.30, al termine di proiezioni, incontri ed eventi della Selezione Ufficiale che si tengono al Palais des festivals, il Festival disi reinventa per trasformare ladi Macé sulla Croisette (di fronte al Majestic) in unall’aperto notturno. Tramite libero accesso, l’appuntamento è aperto a tutto il pubblico, ai frequentatori del Festival e, quest’anno, anche ai vacanzieri. Ecco il ...

Uno di questi, Lovers Rock , mai visto sul grande schermo, sarà presentato alde lagiovedì 15 luglio alle 21.30, alla sua presenza. Apparirà anche sul palco della Sala Buñuel per ...... il Festival di Cannes si reinventa per trasformare Macé Beach sulla Croisette (di fronte al Majestic) in un cinema all'aperto al calar della notte:de la, un appuntamento gratuito e ...