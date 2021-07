Nasce l'intesa europea dei sovranisti. Con Le Pen e Orban firmano Meloni e Salvini (Di venerdì 2 luglio 2021) Le 'destre' europee uniscono le loro voci in un documento sul futuro dell'Europa in cui si stigmatizza il processo di costruzione in atto verso "Un'Europa senza nazioni", una sorta di "Superstato ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 2 luglio 2021) Le 'destre' europee uniscono le loro voci in un documento sul futuro dell'Europa in cui si stigmatizza il processo di costruzione in atto verso "Un'Europa senza nazioni", una sorta di "Superstato ...

Advertising

amesci1996 : #PressRoom '@enricomborrelli:'Dall'intesa tra Amesci e la #CattedraUnesco della #FedericoII nasce un'alleanza per f… - GarauPina : RT @AnsaSardegna: Nasce la Fondazione Mont'e Prama, Giganti restano a Cabras. Franceschini firma intesa. Presidente Muroni nel cda anche Fr… - AdornatoAntonio : RT @fattoquotidiano: Nel testo siglato la questione si ribalta sul lato padronale in una forma debolissima. Il #governo ha firmato senza as… - marlene5772 : RT @dany12789: ??L’intesa nasce dalla testa ma deve finire sulla pelle e, soprattutto, attraversare il cuore per diventare importante….??… - MaxCarbonaro : RT @AnsaSardegna: Nasce la Fondazione Mont'e Prama, Giganti restano a Cabras. Franceschini firma intesa. Presidente Muroni nel cda anche Fr… -