Ronaldo via dalla Juve? “Nessun segnale”

(Di giovedì 1 luglio 2021) “da Cristiano” per un eventuale addio allantus. E’ Federico Cherubini, nuovo Football Director del club bianconero, a rispondere alla domanda sul futuro di CR7. Il fuoriclasse portoghese è legato allada un contratto valido fino al 2022. “da. Né da parte nostra, i numeri parlano per lui. Quindi siamo contentissimi che Cristiano, dopo il meritato periodo di riposo, si aggregherà al ritiro”, aggiunge. L'articolo proviene da Italia Sera.

... con oggi la società bianconera darà ilalla prossima stagione 2021 - 22 presentando tutte le ... Tra mercato (e l'affare Cristianomagari ) e ambizioni per la prossima stagione, Agnelli avrà ...' Cristianodalla Juventus? Non abbiamo ricevuto nessun segnale riguardo un trasferimento di, né abbiamo lanciato alcun segnale noi. Parliamo di un giocatore che ha segnato 36 volte in 44 ...Ai microfoni di Radio Bianconera, nel corso di 'Up&Down', è intervenuto il ct dell'Ungheria Marco Rossi: "Pensavo che almeno due delle tre squadre del girone ...Calciomercato Juventus: le voci, le notizie e le indiscrezioni sulla campagna acquisti e le operazioni della società bianconera, oggi giovedì 1 luglio.