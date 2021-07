(Di giovedì 1 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Mucchi diin centro storico, a via Salvator Rosa e a San Giovanni, oltre che in altre zone della città. E’ questa la situazione adopo lodei netturbini che si è svolto sta, unonazionale che ha avuto un forte adesione a. “E’ rimasto a– spiega all’ANSA Claudio Crivaro, amministratore delegato di Asia – il 50% deiche era stato buttatodel 30 giugno. Stiamo recuperando con turni supplementari. Lo ...

anteprima24 : ** #Rifiuti, #Sciopero #Raccolta a #Napoli: a terra il 50% dei #Sacchetti gettati nella notte **… - infoitinterno : Ama, sciopero e turni saltati: la raccolta dei rifiuti va ancora in tilt - GussagoNews : Dopo lo sciopero nazionale di mercoledì del comparto igiene ambientale, venerdì 2 luglio il Comune di Gussago ha or… - DmitryEvic : RT @DmitryEvic: L'Ama si presenta al nuovo sindaco 'A Roma comandiamo noi'. - GZopone : RT @FpCgilNazionale: ?? ???? ???? ??????, ???????????????? ???????????? ????????????! Oggi #30giugno sciopero dei SERVIZI AMBIENTALI: serve una correzione immediata de… -

Ultime Notizie dalla rete : Rifiuti sciopero

Arrivano i primi dati sullodel settore igiene ambientale svoltosi nella giornata di ieri. 'A Fermo adesione massiccia -... Sì alle aziende pubbliche che gestiscono iperché se condotte ......invasa dainon ritirati. Nulla di puzzolente, nella maggior parte dei casi, fortunatamente. Infatti, in molte zone della città ieri era il turno del ritiro di carta e cartone, ma lo...Da una parte chi paventa la possibile perdita di decine di migliaia di posti di lavoro – come le sigle sindacali Cgil, Cisl e Uil che hanno indetto ieri ...In questi giorni sono molti i cittadini che stanno lamentando tale problema, e in più zone della città. Va comunque ricordato che ieri, 30 giugno, gli operatori di Ambiente Spa non hanno lavorato ...