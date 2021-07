Oms: dopo 10 settimane di calo, tornano a salire casi in Europa (Di giovedì 1 luglio 2021) dopo più di due mesi di calo, i casi di Sars - Cov2 ricominciano ad aumentare in Europa."Il calo dei casi nei 53 paesi Oms dell'Europa durato 10 settimane è finito - ha detto Hans Kluge, direttore ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021)più di due mesi di, idi Sars - Cov2 ricominciano ad aumentare in."Ildeinei 53 paesi Oms dell'durato 10è finito - ha detto Hans Kluge, direttore ...

