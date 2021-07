Integratori di vitamina D: come, quando e perché (Di giovedì 1 luglio 2021) vitamina D: cos’è e funzioni La vitamina D è un ormone prodotto dalla cute in seguito all’esposizione al sole, in quantità strettamente correlate alla superficie di pelle esposta, al tempo di esposizione, all’età, ma anche all’inclinazione dei raggi solari. Sul territorio italiano, in particolare, le radiazioni in grado di stimolare la sintesi di vitamina D giungono prevalentemente nella stagione primaverile ed estiva. Il contributo alimentare rende conto invece solo del 20% dell’introito complessivo di vitamina D: sono infatti pochi gli alimenti che ne contengono quantità significative e non sono cibi che si raccomanda di ... Leggi su dilei (Di giovedì 1 luglio 2021)D: cos’è e funzioni LaD è un ormone prodotto dalla cute in seguito all’esposizione al sole, in quantità strettamente correlate alla superficie di pelle esposta, al tempo di esposizione, all’età, ma anche all’inclinazione dei raggi solari. Sul territorio italiano, in particolare, le radiazioni in grado di stimolare la sintesi diD giungono prevalentemente nella stagione primaverile ed estiva. Il contributo alimentare rende conto invece solo del 20% dell’introito complessivo diD: sono infatti pochi gli alimenti che ne contengono quantità significative e non sono cibi che si raccomanda di ...

Advertising

CristinaPoltro4 : RT @CristinaPoltro2: Due integratori ottimi per fronteggiare le alte temperature ??Acqua di cocco ??Polvere di Baobab In mezzo litro d'acqua… - CristinaPoltro2 : Due integratori ottimi per fronteggiare le alte temperature ??Acqua di cocco ??Polvere di Baobab In mezzo litro d'acq… - Floriosrl : ?? Vitamina C: Cos'è? Benefici ed Assunzione. Breve guida su questa fondamentale vitamina. #vitaminac… - nnorthstardust : E un altro punto non é vero che i vegani/ vegetariani hanno carenze e prendono 100 integratori ne prendono solo uno… - Vincenz50697556 : #Amazon #AmazonIT #Offerte Equilibra Integratori Alimentari, Ferro con Acido Folico + Vitamina C, Integratore a Ba… -