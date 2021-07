Imprese e pandemia, Palasciano (RGT): emersi tre scenari (Di giovedì 1 luglio 2021) Appuntamento a Taranto con la maxi inchiesta sui bilanci di 50mila aziende in occasione del 34esimo evento Industria FelixPuglia, che ha evidenziato come aumentino ricavi e addettitra le società di ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 1 luglio 2021) Appuntamento a Taranto con la maxi inchiesta sui bilanci di 50mila aziende in occasione del 34esimo evento Industria FelixPuglia, che ha evidenziato come aumentino ricavi e addettitra le società di ...

Ultime Notizie dalla rete : Imprese pandemia Imprese e pandemia, Palasciano (RGT): emersi tre scenari ...in cui le imprese hanno presentato in ogni caso dei bilanci anche migliori di quelli degli anni precedenti senzarisentire degli effetti negativi della pandemia. Poi invece ci sono state imprese che ...

A poche ore dalla fine del blocco partono i primi licenziamenti. Assolombarda: 'C'è voglia di assumere' I sindacati, che ricordano anche come nell'ultimo anno il 74% dei finanziamenti pubblici contro la pandemia sia andato alle imprese, parlano di rischio di tsunami sociale con centinaia di migliaia di ...

Imprese non fallibili: elevato il rischio di solvibilità a seguito della pandemia Ipsoa Imprese e pandemia, Palasciano (RGT): emersi tre scenari Roma, 1 lug. (askanews) - Appuntamento a Taranto con la maxi inchiesta sui bilanci di 50mila aziende in occasione del 34esimo evento ...

Foligno, agevolazioni Tari per oltre 1 mln di euro "Metteremo a disposizione dei cittadini e delle imprese di Foligno, in difficoltà con i pagamenti della Tari a seguito della pandemia, agevolazioni per oltre un milione e centomila euro, di cui oltre ...

