Benevento, Gesesa: irregolarità nel servizio idrico notturno in alcune zone

Benevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa della Gesesa. Comunichiamo che per assicurare maggiore recupero di risorsa idrica disponibile, saranno eseguite manovre di compenso tra serbatoi, per effetto delle quali si potrebbero ingenerare lievi cali di pressioni e/o disservizi localizzati nelle seguenti zone: distretto Pacevecchia, Via Gramsci, Viale Atlantici, Via Meomartini, Cretarossa dalle ore 24:00 alle ore 5:00; Ricordiamo che per segnalare Emergenze e Guasti è sempre attivo h24 il numero verde gratuito sia da cellullare che da telefono fisso 800511717.

