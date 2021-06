Ufficiale | Rinnovato il prestito di Pussetto con l’Udinese

Leggi su alfredopedulla

(Di mercoledì 30 giugno 2021)Calcio tramite il proprio sito, ha comunicato di aver raggiunto l’accordo con il Watford Fc per il prolungamento deldi Ignacioper un’ulteriore stagione in bianconero. Questo il comunicato del club: “E’ con grande piacere che Udinese Calcio annuncia di averl’accordo con il Watford Fc per ildi Ignacio.Nacho, dunque, continuerà a vestire la maglia bianconera anche nella stagione sportiva 2021/2022.Arrivato in Friuli nell’estate 2018 ha totalizzato 9 reti in 63 presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia ...