Regno Unito - Per le flotte, stop anticipato alle auto a motore termico (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se il governo britannico ha detto stop alla vendita di nuovi veicoli benzina e diesel nel 2030 (con l'eccezione degli ibridi, ammessi fino al 2035), secondo un nuovo rapporto del Think tank Institute for Public Policy Research (IPPR) il divieto di acquistare auto e furgoni con motore a combustione interna dovrebbe essere anticipato al 2022 per il settore pubblico e dal 2025 per le grandi flotte commerciali. L'analisi. L'IPPR suggerisce che l'attuale approccio alla decarbonizzazione dei trasporti nel Regno Unito potrebbe vedere un aumento del 28% delle auto ... Leggi su quattroruote (Di mercoledì 30 giugno 2021) Se il governo britannico ha dettoalla vendita di nuovi veicoli benzina e diesel nel 2030 (con l'eccezione degli ibridi, ammessi fino al 2035), secondo un nuovo rapporto del Think tank Institute for Public Policy Research (IPPR) il divieto di acquistaree furgoni cona combustione interna dovrebbe essereal 2022 per il settore pubblico e dal 2025 per le grandicommerciali. L'analisi. L'IPPR suggerisce che l'attuale approccio alla decarbonizzazione dei trasporti nelpotrebbe vedere un aumento del 28% delle...

