Inter | Ausilio su Hakimi | “Chiusura con il Psg ancora lontana | ci sarà una sola cessione importante”

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Piero, direttore sportivo dell’, ha parlato ai microfoni di Sky a margine della serata di apertura del calciomercato a Rimini. Inevitabili le domande sulladial PSG, sulla quale peròfrena: “Siamo lontani da una, voi giornalisti bruciate tutto ma ci sono dei tempi. E’ un’opportunità che stiamo valutando con il PSG ma ci sono tante cose da sistemare e ne parleremo se e quando ciqualcosa di definitivo.” In merito alle altre operazioni, il ds nerazzurro garantisce: “Non ci saranno altre cessioni importanti, ...

Piero, ds dell', ha fatto il punto sul mercato nerazzurro: le sue dichiarazioni alla presentazione del calciomercato estivo Piero, direttore sportivo dell', ha fatto il punto sul ...Commenta per primo Intervistato da Sky , direttamente dal Grand Hotel di Rimini, il direttore sportivo dell', Piero, ha fatto chiarezza sul mercato dei nerazzurri. Quanto ti dispiace la cessione di Hakimii? 'Le vostre trasmissioni sono molto rapide, bruciate i tempi. Stiamo parlando con il PSG ...Per André Onana, nonostante le parole di Piero Ausilio in serata, l'Inter vuole puntarci e pensa di andare formalmente su di lui.Calciomercato, le parole di Piero Ausilio sulla cessione di Hakimi dall'Inter al Psg: "Chiusura ancora lontana, Calhanoglu occasione di mercato" ...