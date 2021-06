Concorso STEM 2021 | il modulo di autocertificazione da presentare prima della prova scritta scarica PDF

(Di mercoledì 30 giugno 2021) Manca davvero poco all'inizio delle prove scritte del. Si parte il 2 luglio. Il Ministero ha reso noto il protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale scolastico in attuazione di quanto presente nel decreto-legge 25 maggio, n.73. L'articolo, ildidaPDF .

In vista della partenza delle prove scritte del2021, il Ministero dell'Istruzione, con Ordinanza n. 187 del 21 giugno 2021 ha adottato il protocollo relativo alle modalità di svolgimento in sicurezza dei concorsi per il personale ...Ilordinario per la scuola secondaria di primo e secondo grado, bandito con DD n. 826/2021 , riguarda le sole discipline scientifiche afferenti alle seguenti classi di ...Al via il concorso per docenti Stem, acronimo di Science, tecnology, Engineering e Mathematics, mentre a fine anno partirà il bando per assumere circa 7mila insegnanti di Religione. concorsi rapidi. P ...Supplenze scuola 2021/22, quando la pubblicazione degli esiti relativi ad assegnazioni provvisorie e utilizzazioni?