Claudia Venturini e Stefano Socionovo | chi è la coppia di Temptation Island

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 30 giugno 2021) La nuova edizione dista per iniziare, a partire da oggi ,mercoledì 30 giugno 2021, su Canale 5 andrà in onda il viaggio dei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia. Tra le 6 coppie in gara ci sono, detto “Ste”, fidanzati da quattro anni e mezzo. Laaveva anche fissato la data del matrimonio, dopo la proposta di lui nello stadio del Conero ad Ancona, ma a causa della pandemia hanno dovuto rimandare la data. Il matrimonio incombe, ma le cose tra di loro non vanno più bene come prima: Ste vuole dimostrare di ...