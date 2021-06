Attenzione a questi alimenti per i vostri gatti: sono dannosi (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel Regno Unito, da aprile a oggi, c’è stata una numerosa crescita di casi che riguarda una patologia fatale per i gatti. Vediamo i prodotti interessati. gatti (AdobeStock)sono sempre più numerosi la presenza di animali nelle nostre case. Specificatamente cani e gatti. Questo conduce anche ad averne cura dei propri animali domestici, cura che si trasmette anche attraverso il cibo. Questo caso riguarda soprattutto i felini. Perché nel Regno Unito sono stati scoperti 130 casi di pancitopenia felina. Questa patologia porterebbe contemporaneamente la presenza di anemia, piastrinopenia e ... Leggi su chenews (Di mercoledì 30 giugno 2021) Nel Regno Unito, da aprile a oggi, c’è stata una numerosa crescita di casi che riguarda una patologia fatale per i. Vediamo i prodotti interessati.(AdobeStock)sempre più numerosi la presenza di animali nelle nostre case. Specificatamente cani e. Questo conduce anche ad averne cura dei propri animali domestici, cura che si trasmette anche attraverso il cibo. Questo caso riguarda soprattutto i felini. Perché nel Regno Unitostati scoperti 130 casi di pancitopenia felina. Questa patologia porterebbe contemporaneamente la presenza di anemia, piastrinopenia e ...

Advertising

StefanoFeltri : «Li abbattiamo come vitelli», «domate il bestiame». Chissà se i tanti che si indignano tanto quando un politico p… - trst1988 : RT @lucacasarotti: L’attenzione per i fatti del luglio 2001, che inevitabilmente sta interessando una parte del dibattito pubblico, dovrebb… - antiproiettili : e ci mancherebbe anche altro. dopo tutto il discorso di Rosi si deve spostare l’attenzione su lui che in questi mes… - AIexDeI : RT @FracapN: @ZZiliani Perché non fare questi titoli in Italia ???? quando c’è 1 partita di cartello tipo Inter-Juve e si scrive: ATTENZIONE… - danruper : RT @Cavalodiritorno: Attenzione perché questi restituiscono in 80 anni di rate ! -