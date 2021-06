Virtus Entella | il Comunale di Chiavari a impatto zero | “Ambiente tema che ci sta a cuore”

(Di martedì 29 giugno 2021) Ildi– che ospita le gare casalinghe della– sarà tra i primi stadi d’Italia aper quanto riguarda le forniture di energia elettrica. L’impianto sarà alimentato al 100% con forniture di energia elettrica da fonti rinnovabili. “e Duferco Energia, player di riferimento per la fornitura di luce, gas e servizi, da 4 stagioni consecutive main sponsor del club biancoceleste, arricchiscono la propria collaborazione con importanti iniziative nel campo della sostenibilità“, si legge nella nota della società ligure. “Duferco è ...

... 26 anni, trequartista cresciuto calcisticamente nel Brescia e dallo scorso ottobre nelle file della. Sul ragazzo c'è però anche il forte interessamento di Como e Ascoli. Il club ...L'exè legato al Picchio da un contratto fino al 30 Giugno 2022. In una stagione e mezza con la maglia del Picchio ha messo a referto 38 presenze ufficiali con 2 reti (entrambe al "Del ...Virtus Entella, il Comunale di Chiavari alimentato da energie rinnovabili: "Ambiente tema che ci sta a cuore", si legge nella nota del club ...Il Comunale di Chiavari sarà tra i primi stadi d'Italia a impatto zero per quanto riguarda le forniture di energia elettrica.