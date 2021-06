Ultime Notizie Roma del 29-06-2021 ore 09:10 (Di martedì 29 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale martedì 29 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Italia tutta bianca e mascherina obbligatoria è aperto supera i 50 milioni di vaccini anti covid somministrati e conta quasi 18 milioni di persone immunizzate il 33% della popolazione oltre i 12 anni ma la Delta lascio ancora delle incognite verosimile che ci costringerà a rimodulare il Green passeri lasciandolo dopo la Seconda dose di vaccino afferma il Sottosegretario sileri tasso di positività Nazionale stabile lo 0 e 5% altri 14 decessi in un giorno blocco dei licenziamenti per industrie manifatturiere dell’edilizia con l’eccezione del tessile dei settori collegati questo l’accordo trovato ... Leggi su romadailynews (Di martedì 29 giugno 2021)dailynews radiogiornale martedì 29 giugno Buongiorno da Francesco Vitale Italia tutta bianca e mascherina obbligatoria è aperto supera i 50 milioni di vaccini anti covid somministrati e conta quasi 18 milioni di persone immunizzate il 33% della popolazione oltre i 12 anni ma la Delta lascio ancora delle incognite verosimile che ci costringerà a rimodulare il Green passeri lasciandolo dopo la Seconda dose di vaccino afferma il Sottosegretario sileri tasso di positività Nazionale stabile lo 0 e 5% altri 14 decessi in un giorno blocco dei licenziamenti per industrie manifatturiere dell’edilizia con l’eccezione del tessile dei settori collegati questo l’accordo trovato ...

