Sangiovanni si racconta | ' Avevo problemi di ansia e paranoia | prendevo dei medicinali'

(Di martedì 29 giugno 2021) L'ex concorrente di Amici confida il periodo più difficile della sua vita che oggi è serena grazie all'amore per la musica e, soprattutto, per la fidanzata Giulia ...

Gioo_Gioo00 : Perché ogni volta che sangiovanni racconta la sua storia io mi sento male e voglio solo abbracciarlo?

L'ex concorrente di Amici confida il periodo più difficile della sua vita che oggi è serena grazie all'amore per la musica e, soprattutto, per la fidanzata Giulia ...Un tremendo sfogo disulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni . Il finalista di Amici - il programma condotto da ... adessocose mai dette prima. "Perché sono in debito": Alessandra ...Adesso è un ragazzo fortunato, con i riflettori puntati addosso dopo il successo conquistato ad Amici di Maria De Filippi. Ma il passato di Sangiovanni è stato tutt'altro ...Il cantante di Amici ha rivelato ai fan il suo problema di salute. Sangiovanni non ha avuto una vita semplice come i suoi compagni.