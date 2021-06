Mercato Milan – Pedullà: “Berardi, è l’anno giusto per prenderlo” (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime sul Mercato del Milan. Alfredo Pedullà ha parlato del possibile passaggio di Domenico Berardi in rossonero. Ecco il punto Leggi su pianetamilan (Di martedì 29 giugno 2021) Le ultime suldel. Alfredoha parlato del possibile passaggio di Domenicoin rossonero. Ecco il punto

Advertising

AlfredoPedulla : L’addio di #Berardi al #Sassuolo in questa sessione di mercato è probabile, alle condizioni giuste. Ci sono stati s… - PBPcalcio : Lo dico? Lo dico. Secondo me quest'estate ci divertiremo anche noi. #Milan #Mercato #ChampionsLeague - SkySport : Milan, le idee per sostituire Calhanoglu: piacciono Ziyech e Ilicic. Le news di mercato #SkyCalciomercato… - sportli26181512 : TMW Radio - Lucchesi sul mercato del Milan: 'Senza enormi liquidità da spendere serve saper trovare l'operazione':… - donnie_darko82 : È molto facile da capire. Se il Milan non offre SUBITO a #Kessie 6 mln lo perdiamo. Non un centesimo di meno. A dif… -