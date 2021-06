M5S: Boccia, ‘rispetto per dibattito interno, Pd per campo largo’ (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente il più grande movimento di massa degli ultimi vent’anni entrato poi in Parlamento e, ora, sta vivendo un’evoluzione naturale che va rispettata”. Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 29 giugno 2021) Roma, 29 giu. (Adnkronos) – “Il Movimento 5 Stelle è stato sicuramente il più grande movimento di massa degli ultimi vent’anni entrato poi in Parlamento e, ora, sta vivendo un’evoluzione naturale che va rispettata”. Così Francesco, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, in diretta da Rimini a Omnibus, su La7. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

