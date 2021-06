Lezzi: “Io e altri espulsi dai gruppi parlamentari, non dal M5s. Siamo in un limbo. Voto su sfida Grillo-Conte? Iscritti meritano più rispetto” (Di martedì 29 giugno 2021) “La diatriba tra Conte e Grillo fa molta tristezza, vedere dilaniato in questo modo il Movimento non fa affatto piacere. Io gli Iscritti del M5s li tratterei più rispetto e non li chiamerei alle armi nel momento di difficoltà per sciogliere questo tipo di discussioni”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dall’ex ministra per il Sud, Barbara Lezzi, che precisa: “Io, come altri, non sono stata espulsa dal M5s, ma dai gruppi parlamentari, perché il reggente non ha dato seguito alle sanzioni disciplinari, lasciando cadere nel ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 29 giugno 2021) “La diatriba trafa molta tristezza, vedere dilaniato in questo modo il Movimento non fa affatto piacere. Io glidel M5s li tratterei piùe non li chiamerei alle armi nel momento di difficoltà per sciogliere questo tipo di discussioni”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “24 Mattino” (Radio24) dall’ex ministra per il Sud, Barbara, che precisa: “Io, come, non sono stata espulsa dal M5s, ma dai, perché il reggente non ha dato seguito alle sanzioni disciplinari, lasciando cadere nel ...

