Knives Out | al via le riprese del sequel in Grecia

E' di qualche ora fa l'annuncio dell' inizio delle riprese del secondo capitolo di Knives Out. Dopo l'acquisizione da parte di Netflix, sono stati annunciati qualche mese fa altri due sequel. Il sequel diretto da Rian Johnson vedrà ancora come protagonista Daniel Craig nei panni del detective Benoit Blanc. Dopo lo straordinario successo al botteghino di Cena con Delitto del 2019, Johnson ha riunito un nuovo cast di stelle. Ad annunciare l' inizio dei lavori è stato lo stesso regista attraverso un tweet. Le riprese sono attualmente in corso in Grecia.

