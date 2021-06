Covid Lazio oggi, 46 contagi e 2 morti: bollettino 29 giugno (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 46 i nuovi contagi da coronavirus nel Lazio secondo il bollettino di oggi, 29 giugno. Registrati inoltre altri due morti. Nessun decesso a Roma. “oggi su quasi 9mila tamponi nel Lazio (+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34”, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 29 giugno 2021) Sono 46 i nuovida coronavirus nelsecondo ildi, 29. Registrati inoltre altri due. Nessun decesso a Roma. “su quasi 9mila tamponi nel(+3925) e oltre 15mila antigenici per un totale di oltre 24mila test, si registrano 46 nuovi casi positivi (-6), 2 decessi (-3), i ricoverati sono 191 (+1). I guariti sono 130, le terapie intensive sono 54 (-1). Il rapporto tra positivi e tamponi è al 0,5% ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale scende allo 0,2%. I casi a Roma città sono a quota 34”, ...

