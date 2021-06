Benevento, non decolla la pista Schiattarella-Venezia (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Un anno ancora di contratto e la concreta possibilità di dirsi prematuramente addio. Le strade del Benevento e di Pasquale Schiattarella potrebbero separarsi questa estate, soprattutto dopo le polemiche di fine stagione che hanno visto protagonista lo stesso centrocampista. L’addio, insomma, non scontenterebbe nessuno ma andrà trovata la giusta soluzione per sancire la separazione. Le piste non mancano, si è parlato, ad esempio, di una possibile riconciliazione con Leonardo Semplici, il tecnico avuto alla Spal e rimasto alla guida del Cagliari dopo aver ottenuto la salvezza. Il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 29 giugno 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Un anno ancora di contratto e la concreta possibilità di dirsi prematuramente addio. Le strade dele di Pasqualepotrebbero separarsi questa estate, soprattutto dopo le polemiche di fine stagione che hanno visto protagonista lo stesso centrocam. L’addio, insomma, non scontenterebbe nessuno ma andrà trovata la giusta soluzione per sancire la separazione. Le piste non mancano, si è parlato, ad esempio, di una possibile riconciliazione con Leonardo Semplici, il tecnico avuto alla Spal e rimasto alla guida del Cagliari dopo aver ottenuto la salvezza. Il ...

