16enne morta a Bologna, la confessione dell’amico, ha agito per “Una spinta superiore” (Di martedì 29 giugno 2021) Sulla morte di Chiara Gualzetti, la 16enne scomparsa e ritrovata morta nei pressi dell’Abbazia di Monteviglio, Bologna, la procura avrebbe formulato i capi d’accusa per il presunto omicida. Si tratta dell’amico e coetaneo della vittima che nella notte si è presentato in caserma e, durante l’interrogatorio, avrebbe confessato. Proprio nella sua confessione, fatta nel lungo interrogatorio, il minore avrebbe parlato del movente che sarebbe legato ad una sorta di spinta superiore. Per questo la procura avrebbe richiesto una perizia psichiatrica. Sul caso indagani i ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 29 giugno 2021) Sulla morte di Chiara Gualzetti, lascomparsa e ritrovatanei pressi dell’Abbazia di Monteviglio,, la procura avrebbe formulato i capi d’accusa per il presunto omicida. Si trattae coetaneo della vittima che nella notte si è presentato in caserma e, durante l’interrogatorio, avrebbe confessato. Proprio nella sua, fatta nel lungo interrogatorio, il minore avrebbe parlato del movente che sarebbe legato ad una sorta di. Per questo la procura avrebbe richiesto una perizia psichiatrica. Sul caso indagani i ...

Advertising

fattoquotidiano : Bologna, 16enne uccisa con coltellate alla gola e al torace. Indagato un minore: “Avevano un appuntamento” - fattoquotidiano : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco sull’appennino. I carabinieri indagano per omicidio - MediasetTgcom24 : Bologna, 16enne trovata morta vicino a un bosco: si indaga per omicidio #chiaragualzetti - askanews_ita : Ha confessato il presunto killer della 16enne trovata morta in un bosco - CorriereQ : Bologna: Chiara Gualzetti 16enne scomparsa trovata morta ai bordi di un bosco -