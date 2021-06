Un posto al sole anticipazioni 29 giugno 2021: Alberto rivuole la casa e aggredisce Samuel (Di lunedì 28 giugno 2021) Un posto al sole torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata: Alberto, dopo aver perso le speranze con Clara, vuole riavere la casa. Un posto al sole torna domani, martedì 29 giugno 2021, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Le anticipazioni vedono Alberto sempre più nervoso e in crisi. Mariella e Guido sono sempre più consapevoli di quanto il matrimonio di Michele e Silvia sia in pericolo, e la Graziani sembra già pentita di essersi spinta troppo in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 28 giugno 2021) Unaltorna domani, martedì 29, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata:, dopo aver perso le speranze con Clara, vuole riavere la. Unaltorna domani, martedì 29, su Rai3 alle 20:45 con una nuova puntata. Levedonosempre più nervoso e in crisi. Mariella e Guido sono sempre più consapevoli di quanto il matrimonio di Michele e Silvia sia in pericolo, e la Graziani sembra già pentita di essersi spinta troppo in ...

Advertising

Eurosport_IT : ?????????????????? • 3 SU 3, PRIMO POSTO NEL GIRONE ???? Basta il gol di Pessina per archiviare la pratica Galles, l'Italia v… - EmilyVanValents : Una tv solo per guardare per bene Un posto al sole OGNI SERA - cinemaniaco_fb : ?????????????? Un posto al sole anticipazioni 29 giugno 2021: Alberto rivuole la casa e aggredisce Samuel… - Enzo97736396 : @Cami71Michele È 'un posto al sole' su rai 3 - hewhowasliving : @TaroYamada80 Tifosi della domenica che non si informano minimamente, fra l'altro. Che poi renzi ce l'ha messa a tu… -