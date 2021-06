Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 11:10 (Di lunedì 28 giugno 2021) Romadailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con la Valle d’Aosta pronto a uscire dalla zona Bianca da oggi L’Italia sarà tutto un solo unico colore il bianco un cambiamento accompagnata dalla possibilità di riposo almeno in alcune occasioni la mascherina è ancora visto l’aumento dei contagi di coronavirus negli ultimi giorni il premier israeliano naftali Bennett ha invitato i giovani del paese a vaccinarsi in particolare sono stati scoperti i casi di variante Delta non vogliamo imporre restrizioni nelle feste nei viaggi ma proprio per questo Se non volete restare insieme andata a vaccinare vi oggi ha detto il ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 28 giugno 2021)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio con la Valle d’Aosta pronto a uscire dalla zona Bianca da oggi L’Italia sarà tutto un solo unico colore il bianco un cambiamento accompagnata dalla possibilità di riposo almeno in alcune occasioni la mascherina è ancora visto l’aumento dei contagi di coronavirus negli ultimi giorni il premier israeliano naftali Bennett ha invitato i giovani del paese a vaccinarsi in particolare sono stati scoperti i casi di variante Delta non vogliamo imporre restrizioni nelle feste nei viaggi ma proprio per questo Se non volete restare insieme andata a vaccinare vi oggi ha detto il ...

Advertising

fanpage : 'Sembra più simile ai virus dell’influenza che non al virus pandemico conosciuto all’inizio del 2020? - fanpage : Focolaio Covid al Billionaire, per la Procura è epidemia colposa - fanpage : #Variantedelta, la cancelliera Merkel non è ottimista - ViViCentro : I Carabinieri della Compagnia di Breno (Bs), nell’ambito dell’ Operazione antidroga Malocu, stanno eseguendo misure… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Ultime Notizie Roma del 28-06-2021 ore 11:10' su @Spreaker #notizie_roma_tempo_reale… -