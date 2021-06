Omofobia: Salvini, ‘M5S e Pd usano non proteggono gay, Letta non mi ha risposto’ (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Siamo disponibili” a votare “anche domani una proposta di legge che aumenta le pene per chi aggredisce, per chi discrimina sulla base della vita sessuale, della religione, della razza: ognuno è libero di amare un uomo, una donna, un uomo e una donna, ognuno è libero di vivere la sua vita come vuole. Quello che noi e non solo noi, tante associazioni anche gay e lesbiche, la stessa Santa sede, hanno contestato è l’introduzione di nuovi reati, che sarebbero pericolosi, e il fatto che alcuni temi arrivino sui banchi di scuola di bimbi di 6 anni, a quell’età penso che sia la famiglia semmai a volere e dovere raccontare certe scelte”. Lo ha affermato il segretario ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 28 giugno 2021) Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Siamo disponibili” a votare “anche domani una proposta di legge che aumenta le pene per chi aggredisce, per chi discrimina sulla base della vita sessuale, della religione, della razza: ognuno è libero di amare un uomo, una donna, un uomo e una donna, ognuno è libero di vivere la sua vita come vuole. Quello che noi e non solo noi, tante associazioni anche gay e lesbiche, la stessa Santa sede, hanno contestato è l’introduzione di nuovi reati, che sarebbero pericolosi, e il fatto che alcuni temi arrivino sui banchi di scuola di bimbi di 6 anni, a quell’età penso che sia la famiglia semmai a volere e dovere raccontare certe scelte”. Lo ha affermato il segretario ...

