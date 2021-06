Belozoglu Lazio | nuova indiscrezione sul futuro del turco

(Di lunedì 28 giugno 2021) Emresembrerebbe essere in procinto di entrare nello staff di Maurizio Sarri: ecco l’indizio via social Il nome di Emreè entrato in orbita. L’ex centrocampistasembrerebbe infatti essere destinato a entrare nello staff di Maurizio Sarri. Le voci sull’ex direttore sportivo del Fenerbahce si rincorrono e ora arriva persino un indizio social. Esra Eron, modella e presentatrice turca, ha postato su Instagram una foto in compagnia dell’ex centrocampista dell’Inter con tanto di descrizione: «Siamo a Roma?». Una frase che sa di conferma, ma non resta che attendere quello che ...

...è pronto ad affiancare Maurizio Sarri come assistente nella sua avventura allaNei giorni scorsi era rimbalzata una voce dalla Turchia secondo la quale Emrefosse un'idea della...... rivela il Cor Sport, anche Emre, ex allenatore e giocatore del Fenerbahce con un ... Sarri sta studiando tutto nei minimi dettagli: laaspetta di entrare nel suo mondo.La nuova Lazio di Sarri ancora deve prendere forma. La società biancocelste sta lavorando sul mercato per puntellare la rosa in vista della prossima stagione. Intanto, a subire ...Emre Belozoglu sembrerebbe essere in procinto di entrare nello staff di Maurizio Sarri: ecco l’indizio via social Il nome di Emre Belozoglu è entrato in orbita Lazio. L’ex centrocampista turco sembrer ...