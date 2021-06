VIDEO Italia-Austria, Mancini: “Vinta una delle gare più difficile” (Di domenica 27 giugno 2021) Le parole del commissario tecnico dell'Italia ha commentato la vittoria a Euro 2020 contro l'Austria Leggi su mediagol (Di domenica 27 giugno 2021) Le parole del commissario tecnico dell'ha commentato la vittoria a Euro 2020 contro l'

Advertising

Vivo_Azzurro : #EURO2020 ???? ???? #Italia ?? #Austria ???? ?? Oggi, h 21.00 ??? #Wembley Stadium, #Londra ?? Ottavi ?? In diretta su… - XFactor_Italia : Oggi in molte città si scende in strada per celebrare e promuovere un’idea di mondo, e di società: inclusiva, accog… - SkySport : ?? In LOOP l'esultanza di Chiesa ?????? ? ?? Che voto date alla sua partita? ? #SkyEuro2020 #Euro2020 #SkySport #Italia… - RenzoCianchetti : RT @RadioSavana: Gianluca Vialli e Roberto Mancini da brividi. Amici da 40 anni, due campioni nella vita come in campo. Questa è l'Italia c… - EnricoNovella : RT @Palazzo_Chigi: L'Italia riparte. Grazie al #vaccino riabbracciamo il futuro. Completiamo tutti il nostro ciclo vaccinale e vinciamo ins… -