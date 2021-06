Olanda choc | la Repubblica Ceca ai quarti con Schick

(Di domenica 27 giugno 2021) AGI - Labatte 2-0 l'e vola aidi finale di Euro 2020. Si tratta a tutti gli effetti della prima sorpresa del torneo, visto che la formazione di Jaroslav Silhavy partiva con tutti gli sfavori del pronostico di fronte agli uomini di Frank de Boer. A Budapest decidono le reti al 68mo di Holes e all'80mo di, quest'ultimo salito a quattro reti alle spalle di Ronaldo capocannoniere con cinque. Delusione arancione Brutta la gara dell', deludenti i giocatori più rappresentativi, da Depay a de Jong, passando per de Ligt espulso sullo 0-0 per una ...

