Invasione di formiche? Prova questo semplice rimedio fai da te (Di domenica 27 giugno 2021) . Quando arriva l'estate uno dei problemi che ci si può trovare ad affrontare in cucina (e non solo) è quello delle formiche. Basta che trovino un minimo pertugio, spesso sotto il lavandino di cucina, ed ecco che schiere di formiche si insinuano in casa, fastidiose e resistenti. Come liberarsene senza fare ricorso a prodotti chimici? Sappiamo infatti che spesso queste sostanze oltre a far secche le formiche possono creare problemi anche agli esseri umani. E anche se non c'è la Prova che facciano male, quando si tratta di salute è meglio adottare il principio di precauzione. Ovvero: non adoperare certe sostanze se si può ...

Formiche in casa: come eliminarle senza veleni Controllare gli infissi e stuccare gli spazi vuoti in quanto possono essere un punto di ingresso per le formiche in casa. Ci sono poi una serie di rimedi naturali molto utili per ridurre l'invasione ...

Invasione di formiche? Prova questo semplice rimedio fai da te NonSoloRiciclo

Formiche in casa: come eliminarle senza veleni Per eliminare e allontanare le formiche da casa senza l'uso di veleni, vi sono soluzioni naturali molto efficaci e funzionali da adottare.

