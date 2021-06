In Edicola sul Fatto Quotidiano del 27 Giugno: Europei: il girone B l’ha vinto la variante (Di domenica 27 giugno 2021) I nemici-amici di Marco Travaglio Mentre i 5Stelle lottano tra la vita e la morte, la cosa che più colpisce è la totale incapacità degli “addetti ai lavori” di capire le ragioni della loro esistenza in vita. Prendete i sondaggi: da tutti dipinti come catastrofici, sono in realtà trionfali, per un movimento in tale crisi di leadership, di identità e L’inchiesta – Genova: i documenti inediti Morandi, le email della strage annunciata Esclusivo – Allarmi ignorati, manutenzioni al ribasso e report falsificati: il dossier della Finanza. Sono 59 gli imputati, ma prime prescrizioni in arrivo nel 2023 di Nicola Borzi e Marco Grasso L’intervista – Domenico De Masi “Si devono parlare, ... Leggi su cityroma (Di domenica 27 giugno 2021) I nemici-amici di Marco Travaglio Mentre i 5Stelle lottano tra la vita e la morte, la cosa che più colpisce è la totale incapacità degli “addetti ai lavori” di capire le ragioni della loro esistenza in vita. Prendete i sondaggi: da tutti dipinti come catastrofici, sono in realtà trionfali, per un movimento in tale crisi di leadership, di identità e L’inchiesta – Genova: i documenti inediti Morandi, le email della strage annunciata Esclusivo – Allarmi ignorati, manutenzioni al ribasso e report falsificati: il dossier della Finanza. Sono 59 gli imputati, ma prime prescrizioni in arrivo nel 2023 di Nicola Borzi e Marco Grasso L’intervista – Domenico De Masi “Si devono parlare, ...

Advertising

ilfoglio_it : Oggi sul Foglio abbiamo scelto di pubblicare l'ultima prima pagina dell'Apple Daily, l'ultimo giornale libero di Ho… - fattoquotidiano : Il ddl Zan non vieta alcuna libertà di pensiero, dunque il Vaticano vuole solo impicciarsi, contando sul ricatto el… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 26 Giugno: 5Stelle, 2 giorni per non morire. Conte non ci sta - yubo1989 : RT @ilfoglio_it: Oggi sul Foglio abbiamo scelto di pubblicare l'ultima prima pagina dell'Apple Daily, l'ultimo giornale libero di Hong Kong… - homeishkforever : RT @ilfoglio_it: Oggi sul Foglio abbiamo scelto di pubblicare l'ultima prima pagina dell'Apple Daily, l'ultimo giornale libero di Hong Kong… -